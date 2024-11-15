Трамп планує призначити Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я

Новообраний президент США Дональд Трамп збирається призначити екскандидата у президенти Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я та соціальних служб.

Джерело: Трамп у мережі Х

Пряма мова Трампа: "Занадто довго американці були пригнічені харчовою промисловістю та фармацевтичними компаніями, які займаються обманом, окозамилюванням і дезінформацією, коли йдеться про громадське здоров'я".

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Деталі: Трамп зазначив, що під керівництвом Кеннеді-молодшого міністерство відіграватиме важливу роль у забезпеченні захисту американців від шкідливих хімічних речовин, забруднювачів, пестицидів, фармацевтичних препаратів та харчових добавок, "які призвели до надзвичайної кризи у сфері охорони здоров'я в цій країні".

Також Трамп додав, що Кеннеді-молодший "відновить у цій галузі традиції золотого стандарту наукових досліджень, а також стане маяком прозорості, аби покласти край епідемії хронічних захворювань і знову зробити Америку великою і здоровою".

Нагадаємо: Роберт Ф. Кеннеді-молодший, третій за значущістю кандидат на президентських виборах у США, у серпні оголосив, що призупиняє свою кампанію, оскільки не бачить шансів на перемогу.

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Він закликав своїх прихильників голосувати за Трампа, особливо в 10 штатах, які вагаються, від яких залежить результат виборів.

Кеннеді окремо наголосив, наскільки йому близька позиція Трампа щодо питання війни в Україні.

Що передувало: Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Раніше Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Він також підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.