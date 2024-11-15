Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп планирует назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 01:16
Трамп планирует назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения
Роберт Ф. Кеннеди-младший, фото: Getty Images

Новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается назначить экс-кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб.

Источник: Трамп в сети Х

Прямая речь Трампа: "Слишком долго американцы были подавлены пищевой промышленностью и фармацевтическими компаниями, которые занимаются обманом, очковтирательством и дезинформацией, когда речь идет об общественном здоровье".

Реклама:

Детали Трамп отметил, что под руководством Кеннеди-младшего министерство будет играть важную роль в обеспечении защиты американцев от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок, "которые привели к чрезвычайному кризису в сфере здравоохранения в этой стране".

Также Трамп добавил, что Кеннеди-младший "восстановит в этой области традиции золотого стандарта научных исследований, а также станет маяком прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой".

Напомним: Роберт Ф. Кеннеди-младший, третий по значимости кандидат на президентских выборах в США, в августе объявил, что приостанавливает свою кампанию, поскольку не видит шансов на победу.

РЕКЛАМА:

Он призвал своих сторонников голосовать за Трампа, особенно в 10 колеблющихся штатах, от которых зависит исход выборов.

Кеннеди отдельно отметил, насколько ему близка позиция Трампа по вопросу войны в Украине.

Что предшествовало: Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Ранее Трамп избрал своим министром обороны Пита Гегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Он также подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО сбила 50 из 73 российских беспилотников

Ночью ПВО уничтожила более десятка беспилотников, которые угрожали столице – КГВА

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

Все новости...
Трамп
СМИ: Министры иностранных дел пяти стран Европы и Украины соберутся в Варшаве
Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу
Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз
Последние новости
10:18
Посол в Турции: Закрытие проливов помешало России захватить Одессу и Николаев
09:54
Недостаточно спите? 10 последствий, которые может ощутить ваш организм
09:44
Глава МО Германии: Европа стоит перед долгосрочной угрозой
09:38
Ферстаппен стал 4-кратным чемпионом Формулы-1
09:17
ПВО сбила 50 из 73 российских беспилотников
08:55
Силы обороны атаковали российские РЛС и два района сосредоточения оккупантов
08:42
Румыния избирает нового президента
08:29
обновлено от 6:58Почти 40 БПЛА атаковали российские регионы
07:53
колонкаБлохин или Шевченко? Откровение инопланетянина Герда Мюллера
07:50
обновляетсяРоссия с ночи атакует Украину беспилотниками
Все новости...
Реклама:
Реклама: