Трамп планирует назначить Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп собирается назначить экс-кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб.

Источник: Трамп в сети Х

Прямая речь Трампа: "Слишком долго американцы были подавлены пищевой промышленностью и фармацевтическими компаниями, которые занимаются обманом, очковтирательством и дезинформацией, когда речь идет об общественном здоровье".

Реклама:

Детали Трамп отметил, что под руководством Кеннеди-младшего министерство будет играть важную роль в обеспечении защиты американцев от вредных химических веществ, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок, "которые привели к чрезвычайному кризису в сфере здравоохранения в этой стране".

Также Трамп добавил, что Кеннеди-младший "восстановит в этой области традиции золотого стандарта научных исследований, а также станет маяком прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой".

Напомним: Роберт Ф. Кеннеди-младший, третий по значимости кандидат на президентских выборах в США, в августе объявил, что приостанавливает свою кампанию, поскольку не видит шансов на победу.

РЕКЛАМА:

Он призвал своих сторонников голосовать за Трампа, особенно в 10 колеблющихся штатах, от которых зависит исход выборов.

Кеннеди отдельно отметил, насколько ему близка позиция Трампа по вопросу войны в Украине.

Что предшествовало: Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Ранее Трамп избрал своим министром обороны Пита Гегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Он также подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.