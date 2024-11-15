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Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 02:58
Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України
фото: facebook U.S. Department of State

Держдепартамент США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику для дев’яти українських областей.

Джерело: Держдеп

Деталі: В американському відомстві зазначають, що деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику завдяки можливостям протиповітряної оборони та віддаленості від зон активних бойових дій.

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З четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) ризику Держдеп знизив для таких областей України: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської.

При цьому у повідомленні Держдепу додають, що усім громадянам США слід уважно стежити за повідомленнями уряду США, місцевими та міжнародними засобами масової інформації, щоб отримувати інформацію про зміни в умовах безпеки та попередження про необхідність укриття на місцях. Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною.

Дослівно Держдеп: "Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть не прифронтові регіони залишаються об'єктами російських ракетних і безпілотних атак.

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Мандрівникам слід реагувати на повітряні оповіщення та шукати відповідне укриття".

Нагадаємо: У червні 2022 року Білий дім закликав американців не їздити в Україну після того, як з'явилися повідомлення про те, що двох американців захопили російські війська.

СШАУкраїнавійна
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