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Госдеп США снизил уровень риска путешествий в 9 областей Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 02:58
Госдеп США снизил уровень риска путешествий в 9 областей Украины
фото: facebook U.S. Department of State

Госдепартамент США изменил рекомендации для американцев относительно путешествий в Украину, снизив уровень риска для девяти украинских областей.

Источник: Госдеп

Детали В американском ведомстве отмечают, что некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска благодаря возможностям противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.

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С четвертого (не путешествовать) до третьего уровня (обдумайте свое путешествие) риска Госдеп снизил для таких областей Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской.

При этом в сообщении Госдепа добавляют, что всем гражданам США следует внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными средствами массовой информации, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности и предупреждения о необходимости укрытия на местах. Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой.

Дословно Госдеп: "Неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, и даже не прифронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак.

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Путешественникам следует реагировать на воздушные оповещения и искать соответствующее укрытие".

Напомним: В июне 2022 года Белый дом призвал американцев не ездить в Украину после того, как появились сообщения о том, что двух американцев захватили российские войска.

СШАУкраинавойна
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