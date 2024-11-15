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NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 04:20
NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Ілон Маск, фото: Getty Images

Мільярдер і радник з близького оточення новообраного президента Дональда Трампа Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй Аміром Саїдом Іравані, щоб "розрядити напруженість" між Іраном і Сполученими Штатами.

Джерело: The New York Times із посиланням на двох іранських чиновників

Деталі: За даними джерел видання, зустріч Маска та Іравані тривала більше години у секретному місці.

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Іранські представники, які говорили на умовах анонімності, назвали переговори як "позитивні" та "хороші новини".

Видання відзначає, що перша зустріч між високопоставленим іранським чиновником і Маском підвищує ймовірність зміни тону у відносинах між Тегераном і Вашингтоном за адміністрації Трампа, незважаючи на напружену історію відносин між новообраним президентом і Іраном.

Разом з тим у команді Трампа назвали цю зустріч "приватною" і відмовилися від коментарів. А Маск не відповів на запит видання.

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Нагадаємо: Американські спецслужби отримали розвідувальну інформацію про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа, що змусило Секретну службу США посилити заходи безпеки довкола колишнього президента в останні тижні.

Також повідомлялося, що Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, щоб підірвати підтримку Тегерана угруповань на Близькому Сході та його ядерної програми.

Передісторія:

  • У серпні 2018 року президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.
  • Вже у січні 2020 року Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.
  • 9 січня 2020 року, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці.
  • Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами.

МаскСШАІран
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