NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

Мільярдер і радник з близького оточення новообраного президента Дональда Трампа Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй Аміром Саїдом Іравані, щоб "розрядити напруженість" між Іраном і Сполученими Штатами.

Джерело: The New York Times із посиланням на двох іранських чиновників

Деталі: За даними джерел видання, зустріч Маска та Іравані тривала більше години у секретному місці.

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Іранські представники, які говорили на умовах анонімності, назвали переговори як "позитивні" та "хороші новини".

Видання відзначає, що перша зустріч між високопоставленим іранським чиновником і Маском підвищує ймовірність зміни тону у відносинах між Тегераном і Вашингтоном за адміністрації Трампа, незважаючи на напружену історію відносин між новообраним президентом і Іраном.

Разом з тим у команді Трампа назвали цю зустріч "приватною" і відмовилися від коментарів. А Маск не відповів на запит видання.

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Нагадаємо: Американські спецслужби отримали розвідувальну інформацію про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа, що змусило Секретну службу США посилити заходи безпеки довкола колишнього президента в останні тижні.

Також повідомлялося, що Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, щоб підірвати підтримку Тегерана угруповань на Близькому Сході та його ядерної програми.

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