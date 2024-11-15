NYT: Маск зустрівся з послом Ірану в ООН
Мільярдер і радник з близького оточення новообраного президента Дональда Трампа Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в Організації Об'єднаних Націй Аміром Саїдом Іравані, щоб "розрядити напруженість" між Іраном і Сполученими Штатами.
Джерело: The New York Times із посиланням на двох іранських чиновників
Деталі: За даними джерел видання, зустріч Маска та Іравані тривала більше години у секретному місці.
Іранські представники, які говорили на умовах анонімності, назвали переговори як "позитивні" та "хороші новини".
Видання відзначає, що перша зустріч між високопоставленим іранським чиновником і Маском підвищує ймовірність зміни тону у відносинах між Тегераном і Вашингтоном за адміністрації Трампа, незважаючи на напружену історію відносин між новообраним президентом і Іраном.
Разом з тим у команді Трампа назвали цю зустріч "приватною" і відмовилися від коментарів. А Маск не відповів на запит видання.
Нагадаємо: Американські спецслужби отримали розвідувальну інформацію про підготовку Іраном замаху на Дональда Трампа, що змусило Секретну службу США посилити заходи безпеки довкола колишнього президента в останні тижні.
Також повідомлялося, що Трамп планує суттєво посилити санкції проти Ірану і скоротити його доходи від продажу нафти, щоб підірвати підтримку Тегерана угруповань на Близькому Сході та його ядерної програми.
Передісторія:
- У серпні 2018 року президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.
- Вже у січні 2020 року Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.
- 9 січня 2020 року, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці.
- Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами.