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NYT: Маск встретился с послом Ирана в ООН

Ольга ГлущенкоПятница, 15 ноября 2024, 04:20
NYT: Маск встретился с послом Ирана в ООН
Илон Маск, фото: Getty Images

Миллиардер и советник из близкого окружения новоизбранного президента Дональда Трампа Илон Маск встретился с послом Ирана в Организации Объединенных Наций Амиром Саидом Иравани, чтобы "разрядить напряженность" между Ираном и Соединенными Штатами.

Источник: The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников

Детали По данным источников издания, встреча Маска и Иравани продолжалась более часа в секретном месте.

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Иранские представители, которые говорили на условиях анонимности, назвали переговоры как "положительные" и "хорошие новости".

Издание отмечает, что первая встреча между высокопоставленным иранским чиновником и Маском повышает вероятность изменения тона в отношениях между Тегераном и Вашингтоном при администрации Трампа, несмотря на напряженную историю отношений между новоизбранным президентом и Ираном.

Вместе с тем в команде Трампа назвали эту встречу "частной" и отказались от комментариев. А Маск не ответил на запрос издания.

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Напомним: Американские спецслужбы получили разведывательную информацию о подготовке Ираном покушения на Дональда Трампа, что заставило Секретную службу США усилить меры безопасности вокруг бывшего президента в последние недели.

Также сообщалось, что Трамп планирует существенно усилить санкции против Ирана и сократить его доходы от продажи нефти, чтобы подорвать поддержку Тегерана группировок на Ближнем Востоке и его ядерной программы.

Предыстория:

  • В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
  • Уже в январе 2020 года Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.
  • 9 января 2020 года, что Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.
  • Администрация Байдена намеренно внедряла более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.

МаскСШАИран
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