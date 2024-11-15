NYT: Маск встретился с послом Ирана в ООН
Миллиардер и советник из близкого окружения новоизбранного президента Дональда Трампа Илон Маск встретился с послом Ирана в Организации Объединенных Наций Амиром Саидом Иравани, чтобы "разрядить напряженность" между Ираном и Соединенными Штатами.
Источник: The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников
Детали По данным источников издания, встреча Маска и Иравани продолжалась более часа в секретном месте.
Иранские представители, которые говорили на условиях анонимности, назвали переговоры как "положительные" и "хорошие новости".
Издание отмечает, что первая встреча между высокопоставленным иранским чиновником и Маском повышает вероятность изменения тона в отношениях между Тегераном и Вашингтоном при администрации Трампа, несмотря на напряженную историю отношений между новоизбранным президентом и Ираном.
Вместе с тем в команде Трампа назвали эту встречу "частной" и отказались от комментариев. А Маск не ответил на запрос издания.
Напомним: Американские спецслужбы получили разведывательную информацию о подготовке Ираном покушения на Дональда Трампа, что заставило Секретную службу США усилить меры безопасности вокруг бывшего президента в последние недели.
Также сообщалось, что Трамп планирует существенно усилить санкции против Ирана и сократить его доходы от продажи нефти, чтобы подорвать поддержку Тегерана группировок на Ближнем Востоке и его ядерной программы.
Предыстория:
- В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
- Уже в январе 2020 года Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.
- 9 января 2020 года, что Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.
- Администрация Байдена намеренно внедряла более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.