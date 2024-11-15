Повітряні сили: Росія піднімала в небо 8 Ту-95МС з "Оленьї", але загроза вже минула

Вранці 15 листопада Повітряні сили повідомили про зліт 8 російських бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" і що є ракетна загроза для низки областей. О 10:05 Повітряні сили написали, що небезпека минула.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно ПС: "Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! За уточненими даними, у повітрі близько 8-ми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС".

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Оновлено: Після 7 ранку Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківської і Сумської областей, а після 8 ранку додали, що існує ракетна загроза також для Київської, Черкаської і Полтавської областей.

Станом на 8:40 тривога лунала у 8 регіонах.

скриншот з alerts.in.ua

Пізніше моніторингові канали повідомили, що усі бомбардувальники розвернулися у напрямку аеродрому "Дягілево" та "Оленья", ракет в повітряному просторі України не фіксують, тож незабаром можна очікувати на відбій тривоги.

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О 10:05 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Що передувало: У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.