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Воздушные силы: Россия поднимала в небо 8 Ту-95МС с "Оленьи", но угроза уже миновала

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 15 ноября 2024, 10:10
Воздушные силы: Россия поднимала в небо 8 Ту-95МС с Оленьи, но угроза уже миновала
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

Утром 15 ноября Воздушные силы сообщили о взлете 8 российских бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и что есть ракетная угроза для ряда областей. В 10:05 Воздушные силы написали, что опасность миновала.

Источник: Воздушные силы

Дословно ВС: "Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! По уточненным данным, в воздухе около 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС".

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Обновлено: После 7 утра Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности для Харьковской и Сумской областей, а после 8 утра добавили, что существует ракетная угроза также для Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

По состоянию на 8:40 тревога звучала в 8 регионах. 

 
скриншот с alerts.in.ua

Позже мониторинговые каналы сообщили, что все бомбардировщики развернулись в направлении аэродрома "Дягилево" и "Оленья", ракет в воздушном пространстве Украины не фиксируют, поэтому вскоре можно ожидать отбоя тревоги.

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В 10:05 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало: В понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "осуществили пуски ракет". Но пуски, вероятно, были имитационными.

Воздушные силы ВСУвойнаавиа
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