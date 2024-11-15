Нацполіція: Стрілянину під Києвом влаштував "доброволець" із групи ТЦК, відкрито кримінальну справу

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе, яку при перевірці документів зчинив чоловік із групи сповіщення територіального центру комплектування.

Джерело: головне управління поліції в Київській області

Деталі: Правоохоронці уточнюють, що о 8:50 під час моніторингу соціальної мережі виявили відео, розміщене в одному із telegram-каналів, де чоловік у формі стріляв у чоловіка.

Реклама:

Як з'ясували слідчі, група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення ТЦК, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли.

Поліцейські стверджують, що постріли були "у повітря", але на відеозаписі добре видно, що оповіщувач ТЦК стріляє у напрямку людини.

РЕКЛАМА:

Скриншот, на якому видно, куди працівник ТЦК направляє зброю

Внаслідок події потерпілих немає.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії одного із представників групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство.

За даними Нацполіції, стрілянину під Києвом влаштував "доброволець" із групи ТЦК, відкрито кримінальну справу

відео із соцмереж pic.twitter.com/bFUX7BcKJD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 15, 2024

Дослівно: "Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі".

Що передувало: У п'ятницю 15 листопада сомережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.