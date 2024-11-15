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Нацполіція: Стрілянину під Києвом влаштував "доброволець" із групи ТЦК, відкрито кримінальну справу

Валентина Романенко, Євген КізіловП'ятниця, 15 листопада 2024, 16:35
Нацполіція: Стрілянину під Києвом влаштував доброволець із групи ТЦК, відкрито кримінальну справу
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Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе, яку при перевірці документів зчинив чоловік із групи сповіщення територіального центру комплектування.

Джерело: головне управління поліції в Київській області

Деталі: Правоохоронці уточнюють, що о 8:50 під час моніторингу соціальної мережі виявили відео, розміщене в одному із telegram-каналів, де чоловік у формі стріляв у чоловіка.

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Як з'ясували слідчі, група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення ТЦК, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли.

Поліцейські стверджують, що постріли були "у повітря", але на відеозаписі добре видно, що оповіщувач ТЦК стріляє у напрямку людини.

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Скриншот, на якому видно, куди працівник ТЦК направляє зброю

Внаслідок події потерпілих немає.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії одного із представників групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство.

Дослівно: "Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі".

Що передувало: У п'ятницю 15 листопада сомережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.

Київська областьнадзвичайна подіяТЦКполіція
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