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Нацполиция: Стрельбу под Киевом устроил "доброволец" из группы ТЦК, открыто уголовное дело

Валентина Романенко, Евгений КизиловПятница, 15 ноября 2024, 16:35
Нацполиция: Стрельбу под Киевом устроил доброволец из группы ТЦК, открыто уголовное дело
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Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое, которую при проверке документов совершил мужчина из группы оповещения территорильного центра комплектации.

Источник: главное управление полиции в Киевской области

Детали: Правоохранители уточняют, что в 8:50 во время мониторинга социальной сети обнаружили видео, размещенное в одном из telegram-каналов, где человек в форме стрелял в мужчину.

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Как выяснили следователи, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела.

Полицейские утверждают, что выстрелы были "в воздух", но на видеозаписи хорошо видно, что оповещатель ТЦК стреляет в направлении человека.

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Скриншот, на котором видно, куда работник ТЦК направляет оружие

В результате происшествия пострадавших нет.

Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы. Действия одного из представителей группы оповещения квалифицированы как хулиганство. 

Дословно: "Следователи Бориспольского управления полиции Киевской области квалифицировали действия представителя ДФТГ по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы".

Что предшествовало: В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции вместо этого сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТО.

Киевская областьчрезвычайное происшествиеТЦКполиция
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