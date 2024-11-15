Нацполиция: Стрельбу под Киевом устроил "доброволец" из группы ТЦК, открыто уголовное дело
Следователи полиции Киевщины начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое, которую при проверке документов совершил мужчина из группы оповещения территорильного центра комплектации.
Источник: главное управление полиции в Киевской области
Детали: Правоохранители уточняют, что в 8:50 во время мониторинга социальной сети обнаружили видео, размещенное в одном из telegram-каналов, где человек в форме стрелял в мужчину.
Как выяснили следователи, группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий. Во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.
В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела.
Полицейские утверждают, что выстрелы были "в воздух", но на видеозаписи хорошо видно, что оповещатель ТЦК стреляет в направлении человека.
В результате происшествия пострадавших нет.
Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы. Действия одного из представителей группы оповещения квалифицированы как хулиганство.
За даними Нацполіції, стрілянину під Києвом влаштував "доброволець" із групи ТЦК, відкрито кримінальну справу— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 15, 2024
відео із соцмереж pic.twitter.com/bFUX7BcKJD
Дословно: "Следователи Бориспольского управления полиции Киевской области квалифицировали действия представителя ДФТГ по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы".
Что предшествовало: В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции вместо этого сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТО.