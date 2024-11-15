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Зеленський: З командою Трампа війна закінчиться швидше

Олександр ШумілінП'ятниця, 15 листопада 2024, 17:46
Зеленський: З командою Трампа війна закінчиться швидше
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи свої контакти із майбутнім президентом США Дональдом Трампом, висловив оцінку, що з його політикою війна в Україні закінчиться швидше.  

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова: "Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо".

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Деталі: Зеленський також розповів, що під час розмови із Трампом нічого не почув "проти нашої позиції".

На уточнююче запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

Передісторія:

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  • Зеленський 7 листопада повідомив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою на виборах президента США.

ТрампЗеленський
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