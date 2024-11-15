Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: С командой Трампа война закончится быстрее

Александр ШумилинПятница, 15 ноября 2024, 17:46
Зеленский: С командой Трампа война закончится быстрее
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свои контакты с будущим президентом США Дональдом Трампом, выразил оценку, что с его политикой война в Украине закончится быстрее. 

Источник: Зеленский в интервью "Суспильному"

Прямая речь: "Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно".

Реклама:

Детали: Зеленский также рассказал, что во время разговора с Трампом ничего не услышал "против нашей позиции".

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

ТрампЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW

Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ

Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

Все новости...
Шольц после разговора с Путиным планирует переговоры с Зеленским
ССО спасли 16 побратимов Сил обороны из окружения на Курщине
В Кремле рассказали, какие ультиматумы Путин выложил Шольцу
Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину: "Минска-3" не будет
Последние новости
06:03
Формула-1Ферстаппен признался, что думал о переходе из Red Bull в Mercedes
05:22
Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW
04:32
обновляетсяРоссияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
04:30
Враг атаковал 12 громад Сумщины, в области за сутки – около 200 взрывов
03:52
Француз Ноэль выиграл второй подряд горнолыжный слалом на Кубке мира
03:16
Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб
02:14
видеоИз-за атаки беспилотников на предприятии российской Калуги возник пожар – губернатор
02:02
лыжиЗвездный австрийский прыгун пропустит весь сезон из-за травмы колена
01:44
Россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку на Донетчине – DeepState
00:58
ОбновленоИз-за атаки россиян в Запорожье пострадала девушка, поврежден инфраструктурный объект
Все новости...
Реклама:
Реклама: