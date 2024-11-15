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Ізраїль знищив іранський дослідний центр ядерної зброї – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 листопада 2024, 19:08
Ізраїль знищив іранський дослідний центр ядерної зброї – ЗМІ
Фото - Maxar Technologies

Внаслідок атаки Ізраїлю на Іран наприкінці жовтня був знищений активний надсекретний об'єкт з дослідження ядерної зброї в Парчині, кажуть американські офіційні особи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Axios

Деталі: Троє американських посадовців і один ізраїльський експосадовець розповіли, що об’єкт у Парчині раніше вважався неактивним.

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Як зазначено, ізраїльський удар завдав значної шкоди зусиллям Ірану, які він докладав протягом останнього року, щоб відновити дослідження ядерної зброї.

Один із колишніх ізраїльських посадовців, обізнаний про удар, сказав, що було знищено складне обладнання, яке використовували для розроблення пластикової вибухівки, що оточує уран у ядерному пристрої, та яка необхідна для його детонації.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що діяльність, яка нещодавно відбувалася на об'єкті, була частиною зусиль іранського уряду, спрямованих на проведення досліджень, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї, але також можуть бути представлені як дослідження в цивільних цілях.

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"Вони проводили наукову діяльність, яка могла б закласти основу для виробництва ядерної зброї. Це було надсекретно. Невелика частина іранського уряду знала про це, але більша частина іранського уряду не знала", – сказав американський посадовець.

Як відомо, Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації". 

Також схожий заклик повторив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін.

ІзраїльІранядерна зброя
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