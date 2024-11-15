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Израиль уничтожил иранский исследовательский центр ядерного оружия - СМИ

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 19:08
Израиль уничтожил иранский исследовательский центр ядерного оружия - СМИ
Фото - Maxar Technologies

В результате атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен активный сверхсекретный объект по исследованию ядерного оружия в Парчине, говорят американские официальные лица.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Axios

Детали: Трое американских чиновников и один израильский экс-чиновник рассказали, что объект в Парчине ранее считался неактивным.

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Как указано, израильский удар нанес значительный ущерб усилиям Ирана, которые он прилагал в течение последнего года, чтобы возобновить исследования ядерного оружия.

Один из бывших израильских чиновников, осведомленный об ударе, сказал, что было уничтожено сложное оборудование, использовавшееся для разработки пластиковой взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его детонации.

Израильские и американские официальные лица заявили, что деятельность, которая недавно происходила на объекте, была частью усилий иранского правительства, направленных на проведение исследований, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия, но также могут быть представлены как исследования в гражданских целях.

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"Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было сверхсекретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть иранского правительства не знала", – сказал американский чиновник.

Как известно, Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

Также похожий призыв повторил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

ИзраильИранядерное оружие
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