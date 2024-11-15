Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російського Z-блогера "Тринадцятого" відправляють із СІЗО на війну з Україною

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 листопада 2024, 22:10
Російського Z-блогера Тринадцятого відправляють із СІЗО на війну з Україною
Єгор Гузенко. Фото з його Telegram-каналу

Російський Z-блогер "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали в РФ у жовтні, поїде із СІЗО на війну проти України.

Джерело: інформація в Telegram-каналі Гузенка

Деталі: Повідомляють, що Гузенко повернеться на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів ЗС РФ.

Реклама:

Справу проти блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.

Що передувало:

  • На початку вересня Гузенко опублікував у телеграм-каналі кілька відео, на яких розкритикував російську владу. "Зрадники захопили країну", – сказав він.
  • Блогер також говорив, що влада РФ "прибирає незручних" і навів як приклад Ігоря Гіркіна.
  • Також Гузенко, судячи з усього, висловився і про правителя РФ Володимира Путіна, не називаючи його імені (блогер вимовив фразу "один дідусь"). 
  • На початку жовтня Гузенка затримали у Ставропольському краї РФ за опір поліції.
  • Повідомлялось, що Гузенко воював проти України на Донбасі з 2014 року.

Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 23 постраждалих

КМВА: У Києві погіршився стан повітря

фото У Вільнюсі на будинок упав вантажний літак – спалахнула пожежа 

Ультраправий антизахідний кандидат зайняв перше місце на виборах президента Румунії

Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ

Усі новини...
Росія
Канцлер Австрії після припинення поставок "Газпрому": Не піддамось шантажу Путіна
У Кремлі розказали, які ультиматуми Путін виклав Шольцу
Російські НПЗ скорочують перероблення нафти через збитки: існує загроза закриття – Reuters
Останні новини
12:30
У Bolt розповіли, чи є зацікавленість влади Києва у запуску таксі в комендантську
12:28
Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії, що розпочав перше засідання без опозиції
12:09
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Калузькій області РФ  
11:59
Не без змін: Україна оголосила заявку на матч відбору на Євробаскет-2025 проти Ізраїля
11:58
За дев'ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на 3,3 мільярда доларів
11:53
ЗМІ: Трамп ймовірно звільнить трансгендерних людей з армії в перший день свого терміну
11:48
Кліматичні активісти блокують тунель у Варшаві
11:40
Енергетики попередили, що у понеділок можуть змінюватися обсяги відключень світла
11:36
Сійярто заявив, що Угорщина не постраждає без транзиту газу через Україну, бо є "Турецький потік"
11:34
Росіяни змінюють тактику атаки дронами: 25 листопада ППО знищила 71 безпілотник
Усі новини...
Реклама:
Реклама: