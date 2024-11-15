Російського Z-блогера "Тринадцятого" відправляють із СІЗО на війну з Україною

Єгор Гузенко. Фото з його Telegram-каналу

Російський Z-блогер "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали в РФ у жовтні, поїде із СІЗО на війну проти України.

Джерело: інформація в Telegram-каналі Гузенка

Деталі: Повідомляють, що Гузенко повернеться на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів ЗС РФ.

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Справу проти блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.

Що передувало: