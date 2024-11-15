Російського Z-блогера "Тринадцятого" відправляють із СІЗО на війну з Україною
П'ятниця, 15 листопада 2024, 22:10
Російський Z-блогер "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали в РФ у жовтні, поїде із СІЗО на війну проти України.
Джерело: інформація в Telegram-каналі Гузенка
Деталі: Повідомляють, що Гузенко повернеться на фронт у складі одного зі штурмових підрозділів ЗС РФ.
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Справу проти блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.
Що передувало:
- На початку вересня Гузенко опублікував у телеграм-каналі кілька відео, на яких розкритикував російську владу. "Зрадники захопили країну", – сказав він.
- Блогер також говорив, що влада РФ "прибирає незручних" і навів як приклад Ігоря Гіркіна.
- Також Гузенко, судячи з усього, висловився і про правителя РФ Володимира Путіна, не називаючи його імені (блогер вимовив фразу "один дідусь").
- На початку жовтня Гузенка затримали у Ставропольському краї РФ за опір поліції.
- Повідомлялось, що Гузенко воював проти України на Донбасі з 2014 року.