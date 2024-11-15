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Российского Z-блогера "Тринадцатого" отправляют из СИЗО на войну с Украиной

Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 22:10
Российского Z-блогера Тринадцатого отправляют из СИЗО на войну с Украиной
Егор Гузенко. Фото из его Telegram-канала

Российский Z-блогер "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали в РФ в октябре, поедет из СИЗО на войну против Украины.

Источник: информация в Telegram-канале Гузенко

Детали: Сообщают, что Гузенко вернется на фронт в составе одного из штурмовых подразделений ВС РФ.

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Дело против блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.

Что предшествовало:

  • В начале сентября Гузенко опубликовал в телеграмм-канале несколько видео, на которых раскритиковал российские власти. "Предатели захватили страну", - сказал он.
  • Блогер также говорил, что власти РФ "убирают неудобных" и привел в пример Игоря Гиркина.
  • Также Гузенко, судя по всему, высказался и о правителе РФ Владимире Путине, не называя его имени (блогер произнес фразу "один дедушка").
  • В начале октября Гузенко задержали в Ставропольском крае РФ за сопротивление полиции.
  • Сообщалось, что Гузенко воевал против Украины на Донбассе с 2014 года.

Росcия
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