Российского Z-блогера "Тринадцатого" отправляют из СИЗО на войну с Украиной

Егор Гузенко. Фото из его Telegram-канала

Российский Z-блогер "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали в РФ в октябре, поедет из СИЗО на войну против Украины.

Источник: информация в Telegram-канале Гузенко

Детали: Сообщают, что Гузенко вернется на фронт в составе одного из штурмовых подразделений ВС РФ.

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Дело против блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.

Что предшествовало: