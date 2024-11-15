Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 600 військовослужбовців захотіли змінити місце служби через "Армія+"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 листопада 2024, 23:43
Понад 600 військовослужбовців захотіли змінити місце служби через Армія+
Фото - Міноборони

В перший день роботи нової функції у застосунку Міноборони "Армія+" 610 військовослужбовців подали заявки на переведення до інших частин.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Станом на цей момент у системі зареєстровано 610 оформлених, підписаних і відправлених рапортів. Ми вважаємо це активним темпом звернень від військовослужбовців і сподіваємось, що ця функція стане популярною".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що у застосунку "Резерв+" також вже понад 130 тисяч громадян скористалися можливістю оформити відстрочки від служби.

Що передувало:

З 15 листопада у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

МіноборонидіджиталізаціяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 23 постраждалих

КМВА: У Києві погіршився стан повітря

фото У Вільнюсі на будинок упав вантажний літак – спалахнула пожежа 

Ультраправий антизахідний кандидат зайняв перше місце на виборах президента Румунії

Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ

Усі новини...
Міноборони
Умєров: Норвегія профінансує виробництво української зброї за прикладом Данії
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ бронеавтомобіль "Зубр"
Міноборони законтрактувало українські роботизовані комплекси на 300 мільйонів
Останні новини
12:30
У Bolt розповіли, чи є зацікавленість влади Києва у запуску таксі в комендантську
12:28
Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії, що розпочав перше засідання без опозиції
12:09
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Калузькій області РФ  
11:59
Не без змін: Україна оголосила заявку на матч відбору на Євробаскет-2025 проти Ізраїля
11:58
За дев'ять місяців в Україну ввезли легкових авто майже на 3,3 мільярда доларів
11:53
ЗМІ: Трамп ймовірно звільнить трансгендерних людей з армії в перший день свого терміну
11:48
Кліматичні активісти блокують тунель у Варшаві
11:40
Енергетики попередили, що у понеділок можуть змінюватися обсяги відключень світла
11:36
Сійярто заявив, що Угорщина не постраждає без транзиту газу через Україну, бо є "Турецький потік"
11:34
Росіяни змінюють тактику атаки дронами: 25 листопада ППО знищила 71 безпілотник
Усі новини...
Реклама:
Реклама: