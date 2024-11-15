Понад 600 військовослужбовців захотіли змінити місце служби через "Армія+"

В перший день роботи нової функції у застосунку Міноборони "Армія+" 610 військовослужбовців подали заявки на переведення до інших частин.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Станом на цей момент у системі зареєстровано 610 оформлених, підписаних і відправлених рапортів. Ми вважаємо це активним темпом звернень від військовослужбовців і сподіваємось, що ця функція стане популярною".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що у застосунку "Резерв+" також вже понад 130 тисяч громадян скористалися можливістю оформити відстрочки від служби.

Що передувало:

З 15 листопада у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.