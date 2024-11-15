Более 600 военнослужащих захотели сменить место службы через "Армия+"
Пятница, 15 ноября 2024, 23:43
В первый день работы новой функции в приложении Минобороны "Армия+" 610 военнослужащих подали заявки на перевод в другие части.
Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона "Единые новости"
Прямая речь: "По состоянию на данный момент в системе зарегистрировано 610 оформленных, подписанных и отправленных рапортов. Мы считаем это активным темпом обращений от военнослужащих и надеемся, что эта функция станет популярной".
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Детали: Она добавила, что в приложении "Резерв+" также уже более 130 тысяч граждан воспользовались возможностью оформить отсрочки от службы.
Что предшествовало:
С 15 ноября в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы.