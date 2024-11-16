Ворог окупував Максимівку на Донеччині – DeepState
Субота, 16 листопада 2024, 02:10
За даними аналітиків проєкту DeepState, 15 листопада росіяни окупували Максимівку в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Максимівку".
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Деталі: Крім того, ідеться в повідомленні DeepState, росіяни просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.
Довідково: село Максимівка Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області України до 2011 року мало статус селища.
За даними перепису 2001 року, населення села становило 793 особи.