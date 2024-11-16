Враг оккупировал Максимовку на Донетчине – DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, 15 ноября россияне оккупировали Максимовку в Донецкой области.

Источник DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Максимовку".

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Детали Кроме того, говорится в сообщении DeepState, россияне продвинулись возле Берестового, Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке и Новой Ильинке.

Справка: село Максимовка Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области Украины до 2011 года имело статус поселка.

По данным переписи 2001 года, население села составляло 793 человека.