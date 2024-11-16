Трамп планує призначити наймолодшу в історії речницю Білого дому

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Каролайн Лівітт на посаду прессекретаря Білого дому, а також Стівена Ченга – директором з комунікацій Білого дому.

Джерело: The New York Times, Reuters

Деталі: Левітт була прессекретарем передвиборчої кампанії Трампа.

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NYT зазначає, що 27-річна Левітт стане наймолодшою особою на цій посаді.

Пряма мова Трампа: "Каролайн розумна, жорстка і довела, що є високоефективним комунікатором".

Деталі: Також Трамп планує призначити Стівена Ченга, який обіймав посаду директора з комунікацій під час його виборчої кампанії, директором з комунікацій Білого дому.

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Також стало відомо, що Серджіо Гор обійме посаду директора Офісу персоналу президента.

Пряма мова Трампа: "Стівен Ченг і Серхіо Гор були довіреними радниками з моменту моєї першої президентської кампанії в 2016 році і продовжують відстоювати принципи "Америка понад усе"".

Що передувало: Повідомлялося, що перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа оминає традиційні перевірки ФБР, принаймні для деяких претендентів на ключові посади в адміністрації, використовуючи приватні компанії для формальної перевірки.

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