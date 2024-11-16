Трамп планирует назначить самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Каролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома, а также Стивена Ченга - директором по коммуникациям Белого дома.

Источник The New York Times, Reuters

Детали Левитт была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

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NYT отмечает, что 27-летняя Левитт станет самым молодым лицом на этой должности.

Прямая речь Трампа: "Каролайн умная, жесткая и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором".

Детали Также Трамп планирует назначить Стивена Ченга, который занимал должность директора по коммуникациям во время его избирательной кампании, директором по коммуникациям Белого дома.

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Также стало известно, что Серджио Гор займет должность директора Офиса персонала президента.

Прямая речь Трампа: "Стивен Ченг и Серхио Гор были доверенными советниками с момента моей первой президентской кампании в 2016 году и продолжают отстаивать принципы "Америка превыше всего"".

Что предшествовало: Сообщалось, что переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки ФБР, по крайней мере для некоторых претендентов на ключевые должности в администрации, используя частные компании для формальной проверки.

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