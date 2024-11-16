Трамп планирует назначить самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома
Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Каролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома, а также Стивена Ченга - директором по коммуникациям Белого дома.
Источник The New York Times, Reuters
Детали Левитт была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.
NYT отмечает, что 27-летняя Левитт станет самым молодым лицом на этой должности.
Прямая речь Трампа: "Каролайн умная, жесткая и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором".
Детали Также Трамп планирует назначить Стивена Ченга, который занимал должность директора по коммуникациям во время его избирательной кампании, директором по коммуникациям Белого дома.
Также стало известно, что Серджио Гор займет должность директора Офиса персонала президента.
Прямая речь Трампа: "Стивен Ченг и Серхио Гор были доверенными советниками с момента моей первой президентской кампании в 2016 году и продолжают отстаивать принципы "Америка превыше всего"".
Что предшествовало: Сообщалось, что переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки ФБР, по крайней мере для некоторых претендентов на ключевые должности в администрации, используя частные компании для формальной проверки.
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