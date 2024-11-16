У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Субота, 16 листопада 2024, 03:46
У ніч проти 16 листопада в Запоріжжі було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Запоріжжя, голова ЗОВА Іван Федоров
Деталі: За даними Суспільного, в Запоріжжі пролунали вибухи.
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Про звуки вибухів стало відомо о 3:41, після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Пряма мова Федорова: "Загроза ударних безпілотників в Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу".
Оновлено: Після 4 ранку стало відомо про повторні вибухи в Запоріжжі.