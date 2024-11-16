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В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 03:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 16 ноября в Запорожье были слышны звуки взрывов.

Источник Суспільне Запорожье, глава ЗОВА Иван Федоров

Детали По данным Суспільного, в Запорожье прогремели взрывы.

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О звуках взрывов стало известно в 3:41, после этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

Прямая речь Федорова: "Угроза ударных беспилотников в Запорожской области и других областях Украины, где объявлена воздушная тревога".

Обновлено: После 4 утра стало известно о повторных взрывах в Запорожье.

Запорожьевзрыв
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