В Запорожье прогремели взрывы – СМИ

В ночь на 16 ноября в Запорожье были слышны звуки взрывов.

Источник Суспільне Запорожье, глава ЗОВА Иван Федоров

Детали По данным Суспільного, в Запорожье прогремели взрывы.

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О звуках взрывов стало известно в 3:41, после этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

Прямая речь Федорова: "Угроза ударных беспилотников в Запорожской области и других областях Украины, где объявлена воздушная тревога".

Обновлено: После 4 утра стало известно о повторных взрывах в Запорожье.