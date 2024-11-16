США продовжать зусилля з покарання за злочини Росії у війні проти України – Держдеп

Сполучені Штати продовжать зусилля щодо притягнення винних за воєнні злочини, злочини проти людяності та інші злодіяння у війні РФ проти українців.

Джерело: заступниця помічника Держсекретаря США в Бюро демократії, прав людини та праці Моніка Якобсен, цитує Укрінформ

Пряма мова Якобсен: "Сполучені Штати є і залишатимуться другом України при всіх адміністраціях".

Реклама:

Деталі: Вона підкреслила, що Сполучені Штати послідовно виступали за притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за звірства, воєнні злочини та порушення прав людини у війні проти України.

Пряма мова Якобсен: "Ми підтримали зусилля з документування злочинів і тиснули на відповідні органи задля притягнення винних до відповідальності. І ми продовжимо ці зусилля".

Деталі: Якобсен зауважила, що Сполучені Штати тісно співпрацюють у цій сфері з українським урядом та сприяють винесенню цих питань на обговорення в Раді ООН з прав людини, Раді Безпеки ООН та на Генасамблеї ООН.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Якобсен: "Ми реалізуємо широку програму у сфері прав людини, щоби підтримати зусилля України на цьому фронті".

Деталі: Один із пріоритетів такої роботи – повернення депортованих та примусово переміщених українських дітей додому. За словами Якобсен, Сполучені Штати визначили ці дії російського режиму як злочин проти людяності, що є серйозним звинуваченням.

Пряма мова Якобсен: "Коли ми вживаємо такі серйозні визначення, ми демонструємо, що готові сприяти притягненню до відповідальності, забезпеченню справедливості та правового захисту".

Деталі: У цьому зв’язку представниця Держдепартаменту США підкреслила, що американська сторона взаємодіє напряму з Україною, міжнародними організаціями, громадянським суспільством, щоби якомога швидше повернути українських дітей додому.

Якобсен також нагадала, що з цією метою заступниця держсекретаря США Узра Зея недавно перебувала з візитом у Монреалі. Вона опрацювала разом з Україною та іншими партнерами шляхи взаємодії в цьому питанні, а також способи добитися правосуддя над тими в Росії, хто чинив злочини і зловживання.