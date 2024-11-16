США продолжат усилия по наказанию за преступления России в войне против Украины – Госдеп

Соединенные Штаты продолжат усилия по привлечению виновных за военные преступления, преступления против человечности и другие злодеяния в войне РФ против украинцев.

Источник: заместитель помощника Госсекретаря США в Бюро демократии, прав человека и труда Моника Якобсен, цитирует Укринформ

Прямая речь Якобсен: "Соединенные Штаты есть и будут оставаться другом Украины при всех администрациях".

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Детали Она подчеркнула, что Соединенные Штаты последовательно выступали за привлечение к ответственности всех, кто несет ответственность за зверства, военные преступления и нарушения прав человека в войне против Украины.

Прямая речь Якобсен: "Мы поддержали усилия по документированию преступлений и давили на соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности. И мы продолжим эти усилия".

Детали: Якобсен отметила, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают в этой сфере с украинским правительством и способствуют вынесению этих вопросов на обсуждение в Совете ООН по правам человека, Совете Безопасности ООН и на Генассамблее ООН.

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Прямая речь Якобсен: "Мы реализуем широкую программу в области прав человека, чтобы поддержать усилия Украины на этом фронте".

Детали: Один из приоритетов такой работы - возвращение депортированных и принудительно перемещенных украинских детей домой. По словам Якобсен, Соединенные Штаты определили эти действия российского режима как преступление против человечности, что является серьезным обвинением.

Прямая речь Якобсен: "Когда мы употребляем такие серьезные определения, мы демонстрируем, что готовы способствовать привлечению к ответственности, обеспечению справедливости и правовой защиты".

Детали: В этой связи представитель Госдепартамента США подчеркнула, что американская сторона взаимодействует напрямую с Украиной, международными организациями, гражданским обществом, чтобы как можно скорее вернуть украинских детей домой.

Якобсен также напомнила, что с этой целью заместитель госсекретаря США Узра Зея недавно находилась с визитом в Монреале. Она проработала вместе с Украиной и другими партнерами пути взаимодействия в этом вопросе, а также способы добиться правосудия над теми в России, кто совершал преступления и злоупотребления.