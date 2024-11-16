У Росії заявили про атаку понад 30 безпілотників

У Міноборони Росії заявили про 34 нібито українських безпілотників, які атакували території Федерації та окупованого Криму.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно МО РФ: "Черговими засобами ППО знищено 34 українських БпЛА".

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Деталі: У російському відомстві зазначили, що 20 БпЛА нібито було знищено над територією Курської області, одинадцять – над територією Брянської області та по одному БпЛА збито над територіями окупованого Криму, Бєлгородської та Калузької областей.