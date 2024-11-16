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В России заявили об атаке более 30 беспилотников

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 07:14
В России заявили об атаке более 30 беспилотников
БпЛА, иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

В Минобороны России заявили о 34 якобы украинских беспилотниках, которые атаковали территории Федерации и оккупированного Крыма.

Источник: Минобороны РФ

Дословно МО РФ: "Очередными средствами ПВО уничтожено 34 украинских БпЛА".

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Детали В российском ведомстве отметили, что 20 БпЛА якобы были уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать - над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбиты над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.

Росcиябеспилотникивойна
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