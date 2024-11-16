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Росія у війні проти України втратила ще 1650 військових

Ольга Глущенко Субота, 16 листопада 2024, 07:42
Росія у війні проти України втратила ще 1650 військових
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще1650 військових, 8 танків і 69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового ‒ близько 719240 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9338 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18994 (+26) од,
  • артилерійських систем – 20520 (+28) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18914 (+28) од,
  • крилатих ракет ‒ 2641 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29236 (+69) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3651 (+6) од.

втрати у війніРосіявійна
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