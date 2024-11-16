Росія у війні проти України втратила ще 1650 військових

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще1650 військових, 8 танків і 69 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:

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