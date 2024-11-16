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Россия в войне против Украины потеряла еще 1650 военных

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 07:42
Россия в войне против Украины потеряла еще 1650 военных
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще1650 военных, 8 танков и 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного - около 719240 (+1650) человек,
  • танков - 9338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 18994 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 20520 (+28) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средств ПВО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28) ед,
  • крылатых ракет - 2641 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69) ед,
  • специальной техники - 3651 (+6) ед.

потери в войнеРосcиявойна
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