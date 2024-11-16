Россия в войне против Украины потеряла еще 1650 военных
Суббота, 16 ноября 2024, 07:42
За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще1650 военных, 8 танков и 69 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:
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- личного - около 719240 (+1650) человек,
- танков - 9338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 18994 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 20520 (+28) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средств ПВО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28) ед,
- крылатых ракет - 2641 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69) ед,
- специальной техники - 3651 (+6) ед.