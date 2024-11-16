Ще четверо вбитих та понад 10 поранених цивільних на Херсонщині та Донеччині

Російські окупанти у п’ятницю вбили людину в Херсонській області та трьох у Донецькій.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Окрім загиблої, ще 10 поранені на Херсонщині.

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Російські військові поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.

За 15 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Часовому Яру, Слов'янську і Кураховому.

Ще 1 людина в області за добу дістала поранення – у тому ж Часовому Яру.