Ще четверо вбитих та понад 10 поранених цивільних на Херсонщині та Донеччині
Субота, 16 листопада 2024, 08:28
Російські окупанти у п’ятницю вбили людину в Херсонській області та трьох у Донецькій.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: Окрім загиблої, ще 10 поранені на Херсонщині.
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Російські військові поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
За 15 листопада росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Часовому Яру, Слов'янську і Кураховому.
Ще 1 людина в області за добу дістала поранення – у тому ж Часовому Яру.
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