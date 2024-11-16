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Еще четверо убитых и более 10 раненых гражданских на Херсонщине и Донетчине

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 08:28
Еще четверо убитых и более 10 раненых гражданских на Херсонщине и Донетчине
донетчина, фото: ова

Российские оккупанты в пятницу убили человека в Херсонской области и трех в Донецкой.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Кроме погибшей, еще 10 ранены на Херсонщине.

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Российские военные попали по территории объекта критической инфраструктуры, в образовательное учреждение и частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

За 15 ноября россияне убили 3 жителей Донетчины: в Часовом Яру, Славянске и Курахово.

Еще 1 человек в области за сутки получил ранения - в том же Часовом Яру.

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войнаХерсонская областьДонецкая область
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