Еще четверо убитых и более 10 раненых гражданских на Херсонщине и Донетчине
Суббота, 16 ноября 2024, 08:28
Российские оккупанты в пятницу убили человека в Херсонской области и трех в Донецкой.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: Кроме погибшей, еще 10 ранены на Херсонщине.
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Российские военные попали по территории объекта критической инфраструктуры, в образовательное учреждение и частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.
За 15 ноября россияне убили 3 жителей Донетчины: в Часовом Яру, Славянске и Курахово.
Еще 1 человек в области за сутки получил ранения - в том же Часовом Яру.
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