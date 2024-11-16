Сили ППО збили 53 російських БПЛА

Російські окупанти атакували Україну 83 ударними безпілотниками, з них 53 вдалося збити, ще 30 – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окупанти атакували безпілотниками з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також ракетою С-300 по Харківщині.

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Підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.