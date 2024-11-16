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Силы ПВО сбили 53 российских БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 08:49
Силы ПВО сбили 53 российских БПЛА
фотО: ВС

Российские оккупанты атаковали Украину 83 ударными беспилотниками, из них 53 удалось сбить, еще 30 - локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы

Детали: Оккупанты атаковали беспилотниками из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, а также ракетой С-300 по Харьковской области.

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Подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Воздушные силы ВСУПВО
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