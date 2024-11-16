Зеленський: Путін не хоче домовлятись, він хоче вийти з ізоляції

Президент Володимир Зеленський переконаний, що правитель РФ Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни в Україні, але хоче проводити такі розмови з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Українському радіо

Пряма мова: "Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів (за стіл переговорів – ред.). Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції.

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Для нього це вигідно – сідати, розмовляти і не домовлятись. Він невиїзний, а щоб розмовляти – це виїзд кудись, а значить треба йому це розблокувати. Це руйнація ізоляції… це кроки по деізоляційному процесу щодо Путіна як політика...

Йому вигідно домовлятись на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть".