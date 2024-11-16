Зеленский: Путин не хочет договариваться, он хочет выйти из изоляции

Президент Владимир Зеленский убежден, что правитель РФ Владимир Путин не хочет договариваться о прекращении войны в Украине, но хочет проводить такие разговоры с иностранными лидерами для прекращения своей международной изоляции.

Источник: Зеленский в интервью Украинскому радио

Прямая речь: "Я думаю, что Путин не хочет мира совсем, но это не значит, что он не хочет садиться с кем-то из лидеров (за стол переговоров – ред.). Потому что для него это разрушение политической изоляции.

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Для него это выгодно – садиться, разговаривать и не договариваться. Он невыездной, а чтобы разговаривать – это выезд куда-то, а значит надо ему это разблокировать. Это разрушение изоляции... это шаги по деизоляционному процессу в отношении Путина как политика...

Ему выгодно договариваться на капитуляционных условиях с нашей стороны, но ему этого никто не даст".