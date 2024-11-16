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Зеленский заявил, что Украина не получила и половины выделенной США помощи оружием

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 10:40
Зеленский заявил, что Украина не получила и половины выделенной США помощи оружием
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и что Европа помогла нашей стране не меньше США.

Источник: Зеленский в интервью Украинскому радио

Прямая речь: "Теперь что касается огромной помощи (от США – ред.). Смотрите, эти деньги еще надо довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, потому что есть разные доклады различных институтов, как министерства обороны, так и разведок и тому подобное. Я бы только сказал: половину мы не получили.

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Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как нам кто помогает. Я к тому, что Европа помогла не меньше. И это важный элемент, когда мы говорим и о благодарности. Каждая эта копейка важна, чтобы выжить, мы за это благодарны. Но мы должны быть честными...

Вот такую помощь мы получали. Так это до нас доходило. Это доходило оружие. А фабрики, заводы США производство нарастили, нарастили свои склады, мощность своей армии. Во многом получили от нас ответы... к сожалению, много потерь, поэтому на живом примере другой нации получили для себя опыт, и европейцы также".

Детали: На уточняющий вопрос Зеленский ответил, что имел в виду поставки именно оружия.

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"Когда я говорю о половине, я считаю меньше, я говорю об оружии. Я договаривался об оружии. Безусловно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть направленная финансовая помощь в бюджет, есть отдельные гуманитарные программы, направленные в регионы. Все это помощь, благодарны партнерам. Помощь в целом большая была с самого начала войны – не с первого дня, но с начала войны, скажем так", – сказал он.

ЗеленскийСШАпомощь Украине
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