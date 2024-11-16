Зеленський заявив, що закон про мобілізацію треба "коригувати" й прокоментував цифри

Президент Володимир Зеленський вважає, що деякі норми закону про мобілізацію мають бути скориговані, а також назвав неправильним з боку секретаря РНБО Олександра Литвиненка називати точну цифру осіб, яких необхідно мобілізувати.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Українському радіо

Деталі: Президента запитали, як він оцінює пів року дії закону про мобілізацію.

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Пряма мова: "По-різному. Є різі сторони цього закону. Життя і папір, хоч так не можна, напевно, казати про закони – в реальності все трохи по-іншому. Правила є, щоб жити по закону, і це правильно, але якщо ті чи інші норми законодавства будь-якого не підтримані суспільством, передусім представниками війська, то деякі речі треба трішечки коригувати.

В цілому, згідно доповідей головком, начальника Генштабу і міністра оборони, які на ставці доповідають про мобілізацію, є якісь речі, які вони повинні владнати, є якісь речі, які йдуть як заплановано".

Деталі: На питання, чи погоджується він із цифрою в 160 тисяч людей, яких, за словами секретаря РНБО, планують мобілізувати, Зеленський сказав: "Я не погоджуюся з цифрами. Тут не можна говорити про точну цифру. Тому що є питання завдання. Якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті – це вам відповідь, мобілізували сотні тисяч людей чи не мобілізували".

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Пряма мова: "Якщо я скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону… Чи я знаю? Так. Чи достатньо? Ні. Тому що найголовніше – люди, тому дуже хочеться, щоб з такими кроками робили все з розумом. Тому, якщо не вистачає, то ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував.

Говорити точну цифру – я вважаю, що це просто неправильно. Тому я здивований секретарем РНБО, не знав про це, що він розповсюджує інформацію, що було і що буде".

Деталі: Коментуючи повідомлення про масові випадки самовільного залишення частин (СЗЧ), Зеленський зазначив, що не хотів би узагальнювати ці випадки, оскільки причини можуть бути дуже різні, і такі випадки трапляються навіть в "ідеальних" бригадах.

"Я б не хотів узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ – різні причини, різні люди, відношення. Але в більшості своїй армія сильна, люди героїчні і розуміють, що таке мобілізація і війна проти Росії або війна за Україну", – сказав він.

Що передувало: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня повідомив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб.