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До Збройних сил України планують призвати ще 160 тисяч осіб – Литвиненко

Іван Д'яконовВівторок, 29 жовтня 2024, 18:54
До Збройних сил України планують призвати ще 160 тисяч осіб – Литвиненко
Олександр Литвиненко. Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня повідомив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб. 

Джерело: трансляція засідання ВР нардепа Олексія Гончаренка

Дослівно: "Усього до сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб".

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Деталі: За словами Литвиненка, мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85%.

Передісторія: 

  • 29 жовтня Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

призоварміяЗбройні силиВерховна Рада
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