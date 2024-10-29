До Збройних сил України планують призвати ще 160 тисяч осіб – Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня повідомив, що планується призвати на службу ще 160 тисяч осіб.

Джерело: трансляція засідання ВР нардепа Олексія Гончаренка

Дослівно: "Усього до сил оборони було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб".

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Деталі: За словами Литвиненка, мобілізація ще 160 тисяч людей дозволить укомплектувати військові частини до 85%.

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