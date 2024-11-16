Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заявил, что закон о мобилизации надо "корректировать" и прокомментировал цифры

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 11:18
Зеленский заявил, что закон о мобилизации надо корректировать и прокомментировал цифры
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые нормы закона о мобилизации должны быть скорректированы, а также назвал неправильным со стороны секретаря СНБО Александра Литвиненко называть точную цифру лиц, которых необходимо мобилизовать.

Источник: Зеленский в интервью Украинскому радио

Детали: Президента спросили, как он оценивает полгода действия закона о мобилизации.

Реклама:

Прямая речь: "По-разному. Есть разные стороны этого закона. Жизнь и бумага, хотя так нельзя, наверное, говорить о законах – в реальности все немного по-другому. Правила есть, чтобы жить по закону, и это правильно, но если те или иные нормы законодательства любого не поддержаны обществом, прежде всего представителями войска, то некоторые вещи надо немного корректировать.

В целом, согласно докладам главкома, начальника Генштаба и министра обороны, которые на ставке докладывают о мобилизации, есть какие-то вещи, которые они должны уладить, есть какие-то вещи, которые идут как запланировано".

Детали: На вопрос, согласен ли он с цифрой в 160 тысяч человек, которых, по словам секретаря СНБО, планируют мобилизовать, Зеленский сказал: "Я не согласен с цифрами. Здесь нельзя говорить о точной цифре. Потому что есть вопрос задачи. Если вы видите, что не хватает людей на фронте – это вам ответ, мобилизовали сотни тысяч людей или не мобилизовали".

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Если я скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона... Знаю ли я? Да. Достаточно ли? Нет. Потому что самое главное – люди, поэтому очень хочется, чтобы с такими шагами делали все с умом. Поэтому, если не хватает, то никакие полмиллиона никто не мобилизовал.

Говорить точную цифру – я считаю, что это просто неправильно. Поэтому я удивлен секретарем СНБО, не знал об этом, что он распространяет информацию, что было и что будет".

Детали: Комментируя сообщения о массовых случаях самовольного оставления частей (СОЧ), Зеленский отметил, что не хотел бы обобщать эти случаи, поскольку причины могут быть очень разные, и такие случаи встречаются даже в "идеальных" бригадах.

"Я бы не хотел обобщать вещи, связанные с СОЧ – разные причины, разные люди, отношение. Но в большинстве своем армия сильная, люди героические и понимают, что такое мобилизация и война против России или война за Украину", – сказал он.

Что предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек.

ЗеленскиймобилизацияСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

Зеленский: Есть все шансы завершить войну в следующем году, в январе увидим предложения Трампа

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Все новости...
Зеленский
Президент о ситуации на Востоке: Ребята устают, а резервы не укомплектованы
Зеленский заявил, что Украина не получила и половины выделенной США помощи оружием
Зеленский: Путин не хочет договариваться, он хочет выйти из изоляции
Последние новости
20:02
Энергетики отменили ограничения света до конца суток
19:53
Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира по скелетону
19:43
Зеленский поддерживает переход ВСУ на новую систему управления, если это уменьшит бюрократию
19:27
Грузинская оппозиция собирает протест на первый день заседания нового парламента
19:14
Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией
18:59
"Динамо" без проблем победило "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу
18:42
К судну, которое могло повредить кабели в Балтике, подходили военные корабли еще нескольких стран
18:26
В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа
18:24
Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"
18:15
Глава МИД Франции: для нас нет "красных линий" в поддержке Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: