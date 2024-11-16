Зеленский заявил, что закон о мобилизации надо "корректировать" и прокомментировал цифры

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые нормы закона о мобилизации должны быть скорректированы, а также назвал неправильным со стороны секретаря СНБО Александра Литвиненко называть точную цифру лиц, которых необходимо мобилизовать.

Источник: Зеленский в интервью Украинскому радио

Детали: Президента спросили, как он оценивает полгода действия закона о мобилизации.

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Прямая речь: "По-разному. Есть разные стороны этого закона. Жизнь и бумага, хотя так нельзя, наверное, говорить о законах – в реальности все немного по-другому. Правила есть, чтобы жить по закону, и это правильно, но если те или иные нормы законодательства любого не поддержаны обществом, прежде всего представителями войска, то некоторые вещи надо немного корректировать.

В целом, согласно докладам главкома, начальника Генштаба и министра обороны, которые на ставке докладывают о мобилизации, есть какие-то вещи, которые они должны уладить, есть какие-то вещи, которые идут как запланировано".

Детали: На вопрос, согласен ли он с цифрой в 160 тысяч человек, которых, по словам секретаря СНБО, планируют мобилизовать, Зеленский сказал: "Я не согласен с цифрами. Здесь нельзя говорить о точной цифре. Потому что есть вопрос задачи. Если вы видите, что не хватает людей на фронте – это вам ответ, мобилизовали сотни тысяч людей или не мобилизовали".

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Прямая речь: "Если я скажу откровенно, сколько мобилизовали после этого закона... Знаю ли я? Да. Достаточно ли? Нет. Потому что самое главное – люди, поэтому очень хочется, чтобы с такими шагами делали все с умом. Поэтому, если не хватает, то никакие полмиллиона никто не мобилизовал.

Говорить точную цифру – я считаю, что это просто неправильно. Поэтому я удивлен секретарем СНБО, не знал об этом, что он распространяет информацию, что было и что будет".

Детали: Комментируя сообщения о массовых случаях самовольного оставления частей (СОЧ), Зеленский отметил, что не хотел бы обобщать эти случаи, поскольку причины могут быть очень разные, и такие случаи встречаются даже в "идеальных" бригадах.

"Я бы не хотел обобщать вещи, связанные с СОЧ – разные причины, разные люди, отношение. Но в большинстве своем армия сильная, люди героические и понимают, что такое мобилизация и война против России или война за Украину", – сказал он.

Что предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко во время выступления в Верховной Раде 29 октября сообщил, что планируется призвать на службу еще 160 тысяч человек.