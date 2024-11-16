Президент про ситуацію на Сході: Хлопці втомлюються, а резервні бригади неукомплектовані

Президент Володимир Зеленський пояснює, що ротація на передовій не може відбуватися, доки резервні бригади неукомплектовані зброєю та технікою, тому бійцям першої лінії доводиться відступати через наступ росіян та втому.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю "Українському радіо"

Пряма мова Зеленського: "На фронті стоять хлопці, їм потрібна ротація, щоб вони відпочили, взяли відпустки тощо.

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На їх місце мають приходити інші бригади. Уявіть собі, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути як м’ясо як росіяни? Ніхто не хоче, вони стоять.

Хлопці (з передової – ред.) втомлюються, хлопці відходять. По них стріляють КАБами, бомблять, вони втомлені. Вони запитують – чи можна робити кроки назад, військове керівництво їм дозволяє.

Тому що це наша позиція – передусім людина, а потім – земля.

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Люди мають бути впевнені, що коли вони відходять, на їхнє місце приходить інша бригада, але озброєна, і готова до цієї навали.

У нас була домовленість у кількості цих бригад, але наповненість їх відбувається дуже і дуже повільно".

Деталі: Зеленський наголосив, що в умовах неукомплектації бригад нові бригади не створюються. Проте додав, що підрозділи резервів були створені за ядрі фахових людей, які пройшли війну.

За словами глави держави, те, що "хтось робить нові бригади, а не вистачає сильним бригадам людей" - поодинокі моменти.

Президент прогнозує, що з укомплектацією резервних бригад просування росіян на Сході завершиться.

Нагадаємо: Зеленський заявив, що Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, і що Європа допомогла нашій країні не менше за США.