Президент о ситуации на Востоке: Ребята устают, а резервы не укомплектованы
Президент Владимир Зеленский объясняет, что ротация на передовой не может происходить, пока резервные бригады неукомплектованы оружием и техникой, поэтому бойцам первой линии приходится отступать из-за наступления россиян и усталости.
Источник: Зеленский в интервью "Украинскому радио"
Прямая речь Зеленского: "На фронте стоят ребята, им нужна ротация, чтобы они отдохнули, взяли отпуска и тому подобное.
На их место должны приходить другие бригады. Представьте себе, что другие бригады стоят не укомплектованные. Просто бросить как мясо как россияне? Никто не хочет, они стоят.
Ребята (с передовой - ред.) устают, ребята отходят. По ним стреляют КАБами, бомбят, они устали. Они спрашивают - можно ли делать шаги назад, военное руководство им разрешает.
Потому что это наша позиция - прежде всего человек, а потом - земля.
Люди должны быть уверены, что когда они отходят, на их место приходит другая бригада, но вооруженная, и готовая к этому нашествию.
У нас была договоренность в количестве этих бригад, но наполненность их происходит очень и очень медленно".
Детали: Зеленский отметил, что в условиях неукомплектации новые бригады не создаются. Однако добавил, что подразделения резервов были созданы при ядре профессиональных людей, которые прошли войну.
По словам главы государства, то, что "кто-то делает новые бригады, а не хватает сильным бригадам людей" - единичные моменты.
Президент прогнозирует, что с укомплектацией резервных бригад продвижение россиян на Востоке завершится.
Напомним: Зеленский заявил, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и Европа помогла нашей стране не меньше США.