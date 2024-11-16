Президент о ситуации на Востоке: Ребята устают, а резервы не укомплектованы

Президент Владимир Зеленский объясняет, что ротация на передовой не может происходить, пока резервные бригады неукомплектованы оружием и техникой, поэтому бойцам первой линии приходится отступать из-за наступления россиян и усталости.

Источник: Зеленский в интервью "Украинскому радио"

Прямая речь Зеленского: "На фронте стоят ребята, им нужна ротация, чтобы они отдохнули, взяли отпуска и тому подобное.

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На их место должны приходить другие бригады. Представьте себе, что другие бригады стоят не укомплектованные. Просто бросить как мясо как россияне? Никто не хочет, они стоят.

Ребята (с передовой - ред.) устают, ребята отходят. По ним стреляют КАБами, бомбят, они устали. Они спрашивают - можно ли делать шаги назад, военное руководство им разрешает.

Потому что это наша позиция - прежде всего человек, а потом - земля.

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Люди должны быть уверены, что когда они отходят, на их место приходит другая бригада, но вооруженная, и готовая к этому нашествию.

У нас была договоренность в количестве этих бригад, но наполненность их происходит очень и очень медленно".

Детали: Зеленский отметил, что в условиях неукомплектации новые бригады не создаются. Однако добавил, что подразделения резервов были созданы при ядре профессиональных людей, которые прошли войну.

По словам главы государства, то, что "кто-то делает новые бригады, а не хватает сильным бригадам людей" - единичные моменты.

Президент прогнозирует, что с укомплектацией резервных бригад продвижение россиян на Востоке завершится.

Напомним: Зеленский заявил, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами, и Европа помогла нашей стране не меньше США.