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Джонсон про розмову Шольца і Путіна: Ризик повернутися до жахливого "Нормандського формату"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 16 листопада 2024, 12:29
Джонсон про розмову Шольца і Путіна: Ризик повернутися до жахливого Нормандського формату
джонсон, фото: getty images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з кремлівським правителем Владіміром Путіним створює ризик повернутися до переговорів у "жахливому нормандському форматі".

Джерело: Джонсон у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: На думку Джонсона, після розмови Шольца з Путіним є ризик повернення до "Нормандського формату" – переговорів щодо агресії РФ проти України, які мали на меті мирне урегулювання та у яких також брали участь Німеччина і Франція.

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Він також поділив думку президента Володимира Зеленського щодо ситуації, що склалась.

"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці", – зазначив Джонсон.

Він наголосив, що саме Путін розпочав повномасштабне вторгнення, а "Україна є абсолютно невинною стороною".

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"Єдиний спосіб покласти край цій війні – масово і швидко зміцнити позиції України", – резюмував Джонсон.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи розмову, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції, а український президент Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори".

Борис ДжонсонЗеленськийШольцПутін
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