Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Риск вернуться к ужасному «Нормандскому формату»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с кремлевским правителем Владимиром Путиным создает риск вернуться к переговорам в "ужасном нормандском формате".

Источник: Джонсон в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: По мнению Джонсона, после разговора Шольца с Путиным есть риск возвращения к "Нормандскому формату" – переговоров по агрессии РФ против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.

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Он также разделил мнение президента Украины Владимира Зеленского относительно сложившейся ситуации.

"Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", – отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что именно Путин начал полномасштабное вторжение, а "Украина является абсолютно невинной стороной".

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"Единственный способ положить конец этой войне – массово и быстро укрепить позиции Украины", – резюмировал Джонсон.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему продолжалась "неделями" в тесной координации со странами G7.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции, а президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".