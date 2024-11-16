Джонсон о разговоре Шольца и Путина: Риск вернуться к ужасному «Нормандскому формату»
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с кремлевским правителем Владимиром Путиным создает риск вернуться к переговорам в "ужасном нормандском формате".
Источник: Джонсон в X (Twitter), "Европейская правда"
Детали: По мнению Джонсона, после разговора Шольца с Путиным есть риск возвращения к "Нормандскому формату" – переговоров по агрессии РФ против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.
Он также разделил мнение президента Украины Владимира Зеленского относительно сложившейся ситуации.
"Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем споре", – отметил Джонсон.
Он подчеркнул, что именно Путин начал полномасштабное вторжение, а "Украина является абсолютно невинной стороной".
"Единственный способ положить конец этой войне – массово и быстро укрепить позиции Украины", – резюмировал Джонсон.
Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.
По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему продолжалась "неделями" в тесной координации со странами G7.
В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции, а президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".