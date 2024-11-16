Естонія відправляє новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії

Деталі: За словами, пакет допомоги буде зібраний із запасів естонських Сил оборони, "враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії".

Реклама:

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – додав Певкур.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

РЕКЛАМА:

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.