Эстония отправляет новый пакет военной помощи Украине

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии

Детали: По словам, пакет помощи будет собран из запасов эстонских Сил обороны, "учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии".

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Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", – добавил Певкур.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 миллионов евро.

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Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.