Эстония отправляет новый пакет военной помощи Украине
Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии
Детали: По словам, пакет помощи будет собран из запасов эстонских Сил обороны, "учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии".
Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.
"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", – добавил Певкур.
В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 миллионов евро.
Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.