На Курщині росіяни втратили 17 одиниць техніки на українських мінах – Павлюк
Субота, 16 листопада 2024, 15:00
При спробі провести штурмові дії в Курській області російські військові втратили 17 одиниць техніки лише через підрив на мінах.
Джерело: командувач Сухопутними військами Олександр Павлюк
Деталі: За даними Павлюка, підірвана російська техніка складає 30% від всієї задіяної ворогом у просуванні.
Реклама:
Пряма мова Павлюка: "На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування".