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На Курщині росіяни втратили 17 одиниць техніки на українських мінах – Павлюк

Роман ПетренкоСубота, 16 листопада 2024, 15:00
На Курщині росіяни втратили 17 одиниць техніки на українських мінах – Павлюк
збройні сили, ілюстративне фото

При спробі провести штурмові дії в Курській області російські військові втратили 17 одиниць техніки лише через підрив на мінах.

Джерело: командувач Сухопутними військами Олександр Павлюк

Деталі: За даними Павлюка, підірвана російська техніка складає 30% від всієї задіяної ворогом у просуванні.

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Пряма мова Павлюка: "На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування".

Курська область Збройні сили
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