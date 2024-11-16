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На Курщине россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах - Павлюк

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 15:00
На Курщине россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах - Павлюк
вооруженные силы, иллюстративное фото

При попытке провести штурмовые действия в Курской области российские военные потеряли 17 единиц техники только из-за подрыва на минах.

Источник: командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк

Детали: По данным Павлюка, подорванная российская техника составляет 30% от всей задействованной врагом в продвижении.

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Прямая речь Павлюка: "На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12 отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения".

Курская область Вооруженные силы
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