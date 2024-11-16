Лідери G7 запевнили у подальшій допомозі Україні

Країни "Групи семи" (G7) продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу і підтримку для захисту від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: заява лідерів країн G7, ухвалена за ініціативи прем'єр-міністерки головуючої у групі Італії Джорджії Мелоні, "Європейська правда"

Деталі: У заяві, опублікованій у суботу, 16 листопада, лідери "Групи семи" підтвердили готовність продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

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"Ми солідарні в наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за її суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та відбудову", – наголосили в заяві.

Лідери акцентували, що після 1000 днів війни визнають "величезні страждання, які терпить народ України".

"Та попри ці труднощі українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури і свого народу", – акцентували у документі.

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Лідери G7 також додали, що Росія залишається єдиною перешкодою для відновлення справедливого і тривалого миру та підтвердили готовність продовжувати тиск на РФ за допомогою санкцій, експортного контролю та інших заходів, які завдають їй значних економічних втрат.

Нагадаємо, 14 листопада Єврокомісія схвалила виділення 4 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, спікерка Сейму Дайга Мієріня, прем'єр-міністерка Евіка Сіліня і міністерка закордонних справ Байба Браже закликали латвійців, на знак солідарності з Україною, вшанувати 19 листопада пам'ять загиблих внаслідок вторгнення РФ хвилиною мовчання і запалити свічки.