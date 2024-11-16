Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры G7 заверили в дальнейшей помощи Украине

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 15:33
Лидеры G7 заверили в дальнейшей помощи Украине
Фото: Getty Images

Страны "Группы семи" (G7) будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Источник: заявление лидеров стран G7, принятое по инициативе премьер-министра председательствующей в группе Италии Джорджии Мелони, "Европейская правда"

Детали: В заявлении, опубликованном в субботу, 16 ноября, лидеры "Группы семи" подтвердили готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Реклама:

"Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление", – подчеркнули в заявлении.

Лидеры акцентировали, что после 1000 дней войны признают "огромные страдания, которые терпит народ Украины".

"Но несмотря на эти трудности украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и своего народа", – акцентировали в документе.

РЕКЛАМА:

Лидеры G7 также добавили, что Россия остается единственным препятствием для восстановления справедливого и прочного мира и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других мер, которые наносят ей значительные экономические потери.

Напомним, 14 ноября Еврокомиссия одобрила выделение 4 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали латвийцев, в знак солидарности с Украиной, почтить 19 ноября память погибших в результате вторжения РФ минутой молчания и зажечь свечи.

G7помощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зурабишвили: «Кто войдет в парламент, войдет в Россию»

Противник пытался 28 раз штурмовать на Курщине, всего на фронте 187 боев – Генштаб

Президент об отмене заседания ВР: Данные разведки не стоит воспринимать как выходной

Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара

Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

"Кедровый Орешник": Буданов объяснил особенности экспериментальной ракеты, прилетевшей по Днепру

Все новости...
Зеленский: Сейчас продолжаются испытания 4 видов украинских ракет
Нацгвардейцы показали уничтожение российского ЗРК за $10 млн
На Курщине россияне потеряли 17 единиц техники на украинских минах - Павлюк
Президент о ситуации на Востоке: Ребята устают, а резервы не укомплектованы
Последние новости
02:33
Зурабишвили: «Кто войдет в парламент, войдет в Россию»
01:50
Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны
01:05
Bloomberg: Разведка США рассекретила данные о санкционированных Путиным убийствах оппонентов
00:09
ОбновленоРоссия с разных направлений атаковала Украину ударными беспилотниками
23:50
ФутболМы знаем, как против них играть: тренер сборной Бельгии – об Украине в плей-офф Лиги наций
23:46
опросВсе кандидаты в президенты Польши от власти побеждают оппозицию
23:34
"Я чувствовал одиночество, грусть и желание покончить с жизнью". История бывшего питомца интерната
23:31
Противник пытался 28 раз штурмовать на Курщине, всего на фронте 187 боев – Генштаб
23:00
Россияне ударили по Запорожью и области
22:57
Новости экономики 22 ноября: польские фермеры анонсируют блокировки, зимняя "тысяча Зеленского"
Все новости...
Реклама:
Реклама: